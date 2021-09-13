НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Города с самым грязным воздухом нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Фото: © Sibnet.ru

Сибирские города попали в рейтинг самых загрязненных, такие данные приводятся в докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

В список городов РФ с наибольшим загрязнением атмосферы вошли шесть городов Иркутской области: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Также в перечне – три города в Красноярском крае: Канск, Минусинск и Норильск.

В топ самых загрязненных городов по итогам 2020 года также вошли Кызыл, Улан-Удэ, Селенгинск (Бурятия) и Чита.

Еще по теме
Первый снег выпал в Шерегеше
Новосибирские синоптики дали прогноз на 10 дней
Штормовое предупреждение из-за холода объявили в Новосибирской области
Ночные заморозки ожидаются в Забайкалье в выходные
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первую трансплантацию почки провели в Бурятии
Первый снег выпал в Шерегеше
Города с самым грязным воздухом нашли в Сибири
Завершилась операция по спасению пассажиров разбившегося L410
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
31
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
24
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
20
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
Sibnet.Ru