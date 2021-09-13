Города с самым грязным воздухом нашли в Сибири

Сибирские города попали в рейтинг самых загрязненных, такие данные приводятся в докладе Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

В список городов РФ с наибольшим загрязнением атмосферы вошли шесть городов Иркутской области: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Также в перечне – три города в Красноярском крае: Канск, Минусинск и Норильск.

В топ самых загрязненных городов по итогам 2020 года также вошли Кызыл, Улан-Удэ, Селенгинск (Бурятия) и Чита.