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«Люцифер» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Люцифер»

Финал сериала «Люцифер» вышел на Netflix 10 сентября, ранее была выпущена первая часть пятого сезона «Бумажного дома». Оба сериала возглавили рейтинг просмотра на стриминговом сервисе, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

Сериал «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые затевают ограбление Испанского королевского монетного двора, после чего должны скрываться.

Первая часть пятого сезона вышла 3 сентября. Премьера второй части состоится 3 декабря. Пятый сезон «Бумажного дома» станет последним для проекта, его создатели обещают зрелищный и эффектный финал.

Финальный, шестой сезон сериала «Люцифер» вышел 10 сентября. Проект сразу занял лидирующие позиции по просмотрам. В шестом сезоне, состоящем из 13 серий, зрители узнают, кто станет богом и какой путь для себя изберет Люцифер.

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