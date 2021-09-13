«Люцифер» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами Netflix

Финал сериала «Люцифер» вышел на Netflix 10 сентября, ранее была выпущена первая часть пятого сезона «Бумажного дома». Оба сериала возглавили рейтинг просмотра на стриминговом сервисе, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

Сериал «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые затевают ограбление Испанского королевского монетного двора, после чего должны скрываться.

Первая часть пятого сезона вышла 3 сентября. Премьера второй части состоится 3 декабря. Пятый сезон «Бумажного дома» станет последним для проекта, его создатели обещают зрелищный и эффектный финал.

Финальный, шестой сезон сериала «Люцифер» вышел 10 сентября. Проект сразу занял лидирующие позиции по просмотрам. В шестом сезоне, состоящем из 13 серий, зрители узнают, кто станет богом и какой путь для себя изберет Люцифер.