Путин примет участие в учениях «Запад 2021»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе основного этапа российские силы во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника, говорится в сообщении

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят 10-16 сентября на российских и белорусских полигонах. В них принимаю участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.