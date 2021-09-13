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Путин примет участие в учениях «Запад 2021»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе основного этапа российские силы во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника, говорится в сообщении

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят 10-16 сентября на российских и белорусских полигонах. В них принимаю участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

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Оборона #Военная политика #Армия
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Топ комментариев

Иркут 69

Не поставит, а подарит.. 👆Кто нибудь хоть раз может припомнить, что б Лука отдал хоть копейку? За этот...

Drronum

BMW? А где патриотизм, где гордость за страну? Импортощамешение наконец ? Каждому по "Калине" и по новой...

Disobedient

Нет все же Задорнов про них правду говорил.)))Я думал после берегов Белоруссии перлов больше не будет....

pepelmetal

Поэтому Русские сделали за пол года там больше чем армия сшп за несколько лет
Sibnet.Ru