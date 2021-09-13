Даниил Медведев впервые выиграл US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

Для победы Медведеву понадобилось три сета. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина.

«Сегодня у нас с супругой годовщина. У меня не было подарка, и я понял, что если проиграю, то не успею его подготовить. Поэтому я должен выиграть этот матч», — сказал после игры Медведев.

Россиянин в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу. В 2019 году он проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю, в феврале текущего года уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. Джокович в случае победы завоевал бы календарный Большой шлем, что никому не удавалось сделать с 1969 года.