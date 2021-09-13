Фильм-трагедия о «Локомотиве» оказался не популярен у зрителей

Фильм «Небесная команда» о гибели хоккейной команды «Локомотив» оказался на пятом месте по кассовым сборам, из новинок зрители предпочли ему детективный ужас «Злое».

По итогам кинопроката минувшего уикенда фильм «Небесная команда»заработал всего 32 миллиона рублей, сообщает портал Кinobusiness. Лидер проката — фильм от Marvel «Шан-Чи и Легенда десяти колец», вышедший в прокат две недели назад. Он собрал за выходные дополнительно к кассе 137, 2 миллиона.

Из новинок недели на второе место попал фильм ужасов «Злое» о женщине, которая предвидит жуткие убийства. Хоррор собрал в прокате 51,2 миллиона рублей.

Также зрители смотрели фильмы «Босс-молокосос 2», оставшийся популярным в прокате спустя четыре недели от премьеры и «После. Глава 3».