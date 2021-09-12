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Зеленский поставил условие для встречи с Путиным

Источник:
RT
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров высказался об условии встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — цитирует RT Никифорова.

По его словам, «есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории».

При этом на этой встрече должен стоять вопрос «оккупации Россией части территории Украины», заявил он. «Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет», — сказал Никифоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно. В частности, Кремль раз и навсегда закрыл вопрос принадлежности Крыма.

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