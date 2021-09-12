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Путин высказался о несправедливом судействе на Олимпиаде

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами призвал опубликовать протоколы выступления сборной по художественной гимнастике на Играх в Токио.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — цитирует ТАСС Путина. «Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!» — добавил российский лидер.

«Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!» — сказал Путин. «Ну ничего, мы крепче будем!» — заверил он.

Президент заявил, что страна сохранила лидерство в художественной гимнастике. «Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», — подчеркнул глава государства.

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