НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Замглавы Минздрава назвал признак алкогольной зависимости

Источник:
«Говорит Москва»
262 1
Фото: © Sibnet.ru

Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия». Как отметил замминистра, обычно алкоголики говорят: «Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю». «При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, потребление алкоголя снижается. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

Алкоголизм — хроническое психическое заболевание. Он характеризуется потерей контроля над количеством потребляемого алкоголя, ростом толерантности к спиртному (нарастание доз), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти.

Еще по теме
ОНФ призвал Минздрав запретить врачам выписывать БАДы
Новосибирцы пожаловались на снижение работоспособности после COVID
Дерипаска предсказал еще две волны коронавируса
Врач рассказал об опасности микст-инфекции
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шестилетний ребенок пропал в Иркутской области
Вертолет Robinson экстренно сел на реку в Чите
Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске
Новосибирские синоптики дали прогноз на 10 дней
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
Путин высказался о несправедливом судействе на Олимпиаде
Замглавы Минздрава назвал признак алкогольной зависимости
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

20 лет молчали, а к выборам прорвало...

Drronum

BMW? А где патриотизм, где гордость за страну? Импортощамешение наконец ? Каждому по "Калине" и по новой...

nifnif

президент же привился однако. а может нет, а....

west_nik

Возрождать надо ДЮСШ, Школы олимпийского резерва, убирать платные секции. Вспомнить "кожаный мяч", увеличить...
Sibnet.Ru