Замглавы Минздрава назвал признак алкогольной зависимости

Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия». Как отметил замминистра, обычно алкоголики говорят: «Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю». «При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире, потребление алкоголя снижается. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах был одним из самых низких в Европе и составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

Алкоголизм — хроническое психическое заболевание. Он характеризуется потерей контроля над количеством потребляемого алкоголя, ростом толерантности к спиртному (нарастание доз), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти.