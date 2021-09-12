Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией крайне опасны для стран Европы и лидерам ЕС стоит обратить на это внимание, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Зеленский в ходе форума YES Brainstorming допустил вероятность полноценной войны с Россией. Украинский лидер также убежден, что украинцы и россияне стали врагами и между ними сейчас пропасть.

«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, русские и украинцы — «один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский». «У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — подчеркнул политик.

Спикер Госдумы уверен, что высказывания Зеленского о пропасти между жителями двух стран говорят о его нежелании налаживать нормальные отношения.