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Шестилетний ребенок пропал в Иркутской области

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Десятки сотрудников полиции и волонтеров ищут шестилетнего мальчика, который ушел из дома в Иркутской области, сообщает в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение по пропаже ребенка поступило в 09.00 (05.00 мск) в дежурную часть отдела полиции номер 10 межмуниципального управления МВД России «Иркутское», уточнили ТАСС в пресс-службе.

«Сотрудники отдела полиции и городского управления полиции работают над установлением местонахождения», — сказали в полиции, уточнив, что в поисках, по последним данным, участвуют около 30 сотрудников.

По одной из основных версий, ребенок ночью собрал вещи и ушел из дома, пока родители спали. «Не хватает вещей, его детского рюкзака. Пока эта версия, которую выдвигают родители, рассматривается как основная», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас оперативники изучают записи с близлежащих камер наблюдения. Ситуация осложняется тем, что нет точного времени, когда ребенок вышел из дома, отметили в полиции.

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