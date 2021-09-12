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Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд

Источник:
БелТА
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе белорусско-российских учений «Запад-2021» заявил о появлении новых рисков и угроз на западе Союзного государства.

«Завершился первый этап совместных учений "Запад-2021". Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ», цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на 1 миллиард долларов. Обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, добавил он.

Лукашенко отметил, что на недавней встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

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Оборона #Оружие #Военная политика
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