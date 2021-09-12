Россия заявила о готовности поставлять водород в Европу

Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников на встрече с послом Германии Гезой Андреасом фон Гайром.

«Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы», — приводит ТААС слова Решетникова.

Министр подчеркнул, что РФ готова заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики вместе с другими странами, включая ФРГ.

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В свою очередь фон Гайр выразил заинтересованность Берлина в диалоге с Москвой по теме водорода. Основной потенциал двусторонних отношений Германия видит «прежде всего в области совместной разработки экологичных и энергосберегающих технологий», добавил дипломат.

Глава «Российского энергетического агентства» при Минэнерго России Алексей Кулапин заявил, что российский экспорт водорода может составить от 2 до 12 миллиона тонн к 2035 году, а к 2050 году может достигнуть от 15 до 50 миллиона тонн.