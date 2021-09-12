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Французскую армию признали бессильной против России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Official Navy Page from United States of AmericaMC2 Tom Gagnier/U.S. Navy

Французские вооруженные силы в случае войны с Россией не смогут ей долго противостоять, к таким выводы содержатся в докладе американского аналитического центра RAND.

У Франции мощная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие, приводит РИА Новости выдержки из доклада.

Но французские вооруженные силы ненадежны, поскольку не обладают людскими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией, считают эксперты RAND.

Россия, подчеркивается в докладе, — сильный и умелый противник. Без американской поддержки Францию в случае конфликта ожидает провал.

Вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре ранее заявили, что ускоренная модернизация Вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала.

По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.

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