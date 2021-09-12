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Олимпийские медали украли из дома теннисистки Елены Весниной

Источник:
ТАСС
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Фото: Tatiana from Moscow, Russia / CC BY-SA 2.0

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье, сообщила теннисистка.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — сказала ТАСС Веснина.

По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. «Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщили в полиции.

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