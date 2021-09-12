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Российская армия получит до конца года 240 новейших танков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Более 240 новых и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» получит российская армия в 2021 году, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв"», — говорится в сообщении.

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В военном ведомстве отметили, что на современном этапе развития обновление парка танков осуществляется ежегодно. «Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах», — отметили в Минобороны.

В России в 75-й раз отмечается профессиональный праздник — День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. Праздник учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

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Оборона #Оружие #Армия
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