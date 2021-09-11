Задержаны подозреваемые в поджоге авто с ребенком иркутяне

Правоохранители задержали в Иркутской области подозреваемых в поджоге машины, в которой сидела шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК при содействии СОБР управления Росгвардии задержали двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемые — брат и сестра Дмитрий и Ирина Маценко. 7 сентября они подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке возле одного из домов в пригороде Иркутска, после чего мужчина вышел из машины с бутылкой легковоспламеняющейся жидкости.

Он облил из бутылки припаркованный рядом автомобиль, в салоне которого на заднем сидении находилась шестилетняя девочка. Как только машина вспыхнула, ребенок испугался и выбежал наружу. Мужчина предположительно не видел девочку.

После того как предполагаемые злоумышленники были установлены правоохранительными органами, их объявили в федеральный розыск по статье о покушении на убийство малолетней группой лиц по предварительному сговору. Сейчас выясняются мотивы преступления.