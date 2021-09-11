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Эксперт подсказал способ улучшить производительность смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работоспособность смартфона можно улучшить, если всегда держать на устройстве не менее 500-700 Мб памяти, рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

Специалист отметил, что подтормаживания смартфона обычно происходят вследствие неоптимального распределения нагрузки на память и процессор устройства, передает РИА Новости.

В такой ситуации может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства. Иногда имеет смысл использовать ручную очистку памяти.

Если размер свободного кластера менее 500-700 Мб, оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных.

Верещагин отметил, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор. Поэтому для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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