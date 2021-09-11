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Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма, а также граждан Ирана, Кубы, Сирии, Судана и КНДР. Массовые жалобы пользователей появились на форуме Reddit, соцсети Facebook и других площадках.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы попытались его активировать. Пожалуйста, обратитесь напрямую к продавцам за дополнительной информацией», — говорится в сообщении на экране заблокированного смартфона.

Экспортная политика компании давно запрещает продажи смартфонов в некоторых регионах, однако до сих пор ввезенные туда по серым каналам устройства не блокировали. Теперь политика изменилась, пишет XDA Developers.

Попавшие в список страны и регионы находятся под экспортными санкциями США. По всей видимости, Xiaomi вынуждена соблюдать американское законодательство, чтобы не столкнуться с ограничениями со стороны Вашингтона.

Отмечается, что при необходимости пользователь может избежать блокировки, для этого достаточно запретить обновления системы или установить на смартфон Xiaomi кастомную прошивку.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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