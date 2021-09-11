Китайская корпорация Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма, а также граждан Ирана, Кубы, Сирии, Судана и КНДР. Массовые жалобы пользователей появились на форуме Reddit, соцсети Facebook и других площадках.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы попытались его активировать. Пожалуйста, обратитесь напрямую к продавцам за дополнительной информацией», — говорится в сообщении на экране заблокированного смартфона.

Экспортная политика компании давно запрещает продажи смартфонов в некоторых регионах, однако до сих пор ввезенные туда по серым каналам устройства не блокировали. Теперь политика изменилась, пишет XDA Developers.

Попавшие в список страны и регионы находятся под экспортными санкциями США. По всей видимости, Xiaomi вынуждена соблюдать американское законодательство, чтобы не столкнуться с ограничениями со стороны Вашингтона.

Отмечается, что при необходимости пользователь может избежать блокировки, для этого достаточно запретить обновления системы или установить на смартфон Xiaomi кастомную прошивку.