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Рассекречены альтернативные планы теракта 11 сентября

Источник:
НТВ
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Фото: U.S. Navy Photo

Организовавшие нападение на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года террористы разрабатывали альтернативные планы атаки, сообщил бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров.

По его информации, первым вариантом был одновременный взрыв на всех станциях метро, второй — взрыв на Манхэттене так называемой «грязной бомбы», устройства с радиоактивным материалом, передает НТВ.

Однако через полгода планирования террористы пришли к выводу, что эффективнее всего будет использовать самолеты. В результате они захватили для теракта четыре гражданских лайнера с пассажирами.

Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, последний рухнул в поле. Погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.

Ранее президент США Байден подписал распоряжение, которое потребует обнародования секретных правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Они будут опубликованы в течение полугода.

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