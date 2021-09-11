Windows 11 станет самой быстрой операционной системой

Новая операционная система Windows 11 порадует пользователей более экономным расходованием ресурсов ключевых аппаратных компонентов ПК — процессора, памяти и накопителя, что сделает ее быстрее.

По расчетам, Windows 11 снизит загрузку оперативной памяти на 32%, процессора — на 37%. При этом процессоры Intel обеспечат практически мгновенное пробуждение Windows: система будет включаться примерно так же быстро, как устройства на платформе ARM.

Microsoft также изменила приоритет выделения ресурсов для приложений. Так, запущенные в фоне задачи, требующие большой вычислительной мощности, не будут замедлять работу других приложений.

Кроме этого, реализованы новые методы компрессии, позволившие снизить общее время использования операционной системой накопителя. Эти технологии применили к функциям обновления Windows 11. Благодаря этому объем обновлений Windows удалось снизить до 40 %.

Анонс операционной системы нового поколения состоялся в июне. Распространение Windows 11 стартует 5 октября. На первом этапе пользователи Windows 10 смогут обновиться до «одиннадцатой» версии бесплатно.