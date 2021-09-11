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Легковая машина врезалась в трактор в Туве, двое погибли

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Toyota Allion врезался в трактор на трассе в Туве, два человека погибли, сообщает МВД региона.

Столкновение легковой автомашины с трактором на 891 километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей» произошло в пятницу вечером. По предварительным данным следственно-оперативной группы, 35-летний водитель автомобиля Toyota Allion столкнулся с трактором марки «Т25», двигавшимся в попутном направлении с неисправными внешними световыми приборами.

На момент происшествия в легковой автомашине находились не пристегнутые ремнями безопасности водитель и два пассажира в возрасте 22 и 62 лет. За рулем трактора с техническими неисправностями – судимый в 2020 году за повторное нетрезвое вождение и лишенный права управления транспортными средствами на 28 месяцев 36-летний мужчина.

 В результате автоаварии на месте скончался водитель и 62-летняя женщина, 22-летний пассажир Toyota Allion был госпитализирован в больницу. Водитель трактора с ушибленной раной головы, закрытым переломом ключицы и ушибом поясничного отдела позвонка доставлен в реанимационное отделение.

У водителя трактора взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя, у второго водителя данный факт будет установлен после патологоанатомического исследования.

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Республика Тува #Происшествия
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pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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