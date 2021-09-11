Легковая машина врезалась в трактор в Туве, двое погибли

Автомобиль Toyota Allion врезался в трактор на трассе в Туве, два человека погибли, сообщает МВД региона.

Столкновение легковой автомашины с трактором на 891 километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей» произошло в пятницу вечером. По предварительным данным следственно-оперативной группы, 35-летний водитель автомобиля Toyota Allion столкнулся с трактором марки «Т25», двигавшимся в попутном направлении с неисправными внешними световыми приборами.



На момент происшествия в легковой автомашине находились не пристегнутые ремнями безопасности водитель и два пассажира в возрасте 22 и 62 лет. За рулем трактора с техническими неисправностями – судимый в 2020 году за повторное нетрезвое вождение и лишенный права управления транспортными средствами на 28 месяцев 36-летний мужчина.



В результате автоаварии на месте скончался водитель и 62-летняя женщина, 22-летний пассажир Toyota Allion был госпитализирован в больницу. Водитель трактора с ушибленной раной головы, закрытым переломом ключицы и ушибом поясничного отдела позвонка доставлен в реанимационное отделение.



У водителя трактора взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя, у второго водителя данный факт будет установлен после патологоанатомического исследования.