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Шведам запретили назвать сына Владимир Путин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шведской паре не разрешили назвать сына в честь российского президента Владимира Путина. Родители малыша подали заявку с выбранным именем в Шведское налоговое агентство, однако орган отказался регистрировать данное имя.

По законам Швеции, сотрудники агентства могут отказать родителям в выборе того или иного имени для младенца, если сочтут, что оно доставит владельцу неудобства, передает местная радиостанция Sveriges Radio.

При этом представители агентства отказались обосновать причину, по которой они не стали регистрировать в стране мальчика с именем и фамилией российского президента. Примечательно, что согласно реестру, в стране уже есть двое граждан с именем «Путин».

Ранее агентство отказало семьям, которые хотели назвать своих детей: Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер, говорится в сообщении радиостанции. При этом имя Gooogle власти одобрили.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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