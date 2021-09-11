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Единороссы предложили ужесточить наказание для педофилов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Члены «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Согласно документу, за сексуальное насилие над несовершеннолетними предлагается активнее назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас оно предусмотрено лишь для тех, кто совершил насилие над ребенком младше 14 лет и ранее был осужден за аналогичное преступление.

Инициаторы законопроекта документа предлагают назначать пожизненное уже за первое сексуальное преступление против ребенка, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением или совершено в отношении двух и более детей.

Пожизненное наказание также предлагается предусмотреть для совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка, если жертве было от 14 до 18 лет, сейчас такая мера действует только в том случае, если речь идет о ребенке младше 14 лет.

На днях в городе Киселевск Кемеровской области нашли мертвыми двух десятилетних девочек, которые пропали накануне. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний местный житель, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

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pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
Sibnet.Ru