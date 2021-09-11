Единороссы предложили ужесточить наказание для педофилов

Члены «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Согласно документу, за сексуальное насилие над несовершеннолетними предлагается активнее назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас оно предусмотрено лишь для тех, кто совершил насилие над ребенком младше 14 лет и ранее был осужден за аналогичное преступление.
Инициаторы законопроекта документа предлагают назначать пожизненное уже за первое сексуальное преступление против ребенка, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением или совершено в отношении двух и более детей.
Пожизненное наказание также предлагается предусмотреть для совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка, если жертве было от 14 до 18 лет, сейчас такая мера действует только в том случае, если речь идет о ребенке младше 14 лет.
На днях в городе Киселевск Кемеровской области нашли мертвыми двух десятилетних девочек, которые пропали накануне. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний местный житель, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
pepelmetalукраина это террористическо-фашистское недогосударство!
AlhazredШагай отсюда, аналитик мамкин)))
ponhik78Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.
velamТак то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.