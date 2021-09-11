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Google показала на видео новый смартфон Pixel 6

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Компания Google показала на видео новый смартфон Pixel 6, официальная премьера которого состоится осенью 2021 года.

Из ролика следует, что особенностью нового смартфона станет его адаптация под пользователя. Устройство будет запоминать привычки своего владельца и постепенно приспосабливаться под него в процессе использования.

Для этого смартфон получит процессор Tensor, использующий технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro также получат новое ядро безопасности Titan M2.

Среди других новшеств Pixel 6 и Pixel 6 Pro — улучшенная система камер и продвинутая технология распознавания речи. Аппарат будет управляться с помощью операционной системы Android 12.

Точные сроки выхода, а также детали технических характеристик новых смартфонов Google пока не называются.

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