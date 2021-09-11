НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Описаны семь основных черт кошачьего характера

Источник:
MDPI
504 0
Фото: © Sibnet.ru

Финские ученые проанализировали данные о нескольких тысячах кошек 26 разных пород, чтобы выявить основные поведенческие черты этих домашних животных.

Оказалось, что кошки имеют семь основных черт характера: активность и игривость, боязливость, агрессия к людям, общительность по отношению к людям, общительность по отношению к сородичам, проблемы с лотком и чрезмерный уход за собой.

При этом отмечается, что проблемы с лотком и уход за собой не являются чертами личностями, но они хорошо указывают на чувствительность кошки к стрессу. Наиболее частой поведенческой проблемой у кошек является агрессия.

Также исследователи выявили различия между породами. Оказалось, что конкретные черты свойственны среди определенных кошек. Например, самой пугливой оказалась русская голубая, а самой смелой — абиссинская.

Бенгальскую кошку по результатам исследования признали самой активной, а персы и экзоты по сравнению с другими породами оказалась очень пассивными. Кроме этого, сиамские и балийские кошки оказалась рекордсменами среди остальных пород по уходу за собой.

Еще по теме
Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в горах Алтая
«Сбер» создал систему распознавания животных
Енот-блогер побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
Центр восстановления лошади Пржевальского появится в Хакасии
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бежать против ветра: 21 километр по центру Новосибирска
Легковая машина врезалась в трактор в Туве, двое погибли
Викулова и Рыбаков выиграли полумарафон Раевича
Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в горах Алтая
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
Sibnet.Ru