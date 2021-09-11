Описаны семь основных черт кошачьего характера

Финские ученые проанализировали данные о нескольких тысячах кошек 26 разных пород, чтобы выявить основные поведенческие черты этих домашних животных.

Оказалось, что кошки имеют семь основных черт характера: активность и игривость, боязливость, агрессия к людям, общительность по отношению к людям, общительность по отношению к сородичам, проблемы с лотком и чрезмерный уход за собой.

При этом отмечается, что проблемы с лотком и уход за собой не являются чертами личностями, но они хорошо указывают на чувствительность кошки к стрессу. Наиболее частой поведенческой проблемой у кошек является агрессия.

Также исследователи выявили различия между породами. Оказалось, что конкретные черты свойственны среди определенных кошек. Например, самой пугливой оказалась русская голубая, а самой смелой — абиссинская.

Бенгальскую кошку по результатам исследования признали самой активной, а персы и экзоты по сравнению с другими породами оказалась очень пассивными. Кроме этого, сиамские и балийские кошки оказалась рекордсменами среди остальных пород по уходу за собой.