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Лукьяненко рассказал о финале цикла книг «Содружество»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пассажиры»

Российский фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что пока еще исследует мир его новой космической эпопеи, известной под общим названием «Соглашение». В цикле вышли две книги «Порог» и «Предел».

В книге человечество знает, что на других планетах тоже обитают разумные существа, с которыми можно наладить контакт. Выясняется, что большинство представителей развитых цивилизаций гибнет из-за непонятных экспериментов и кровавых войн.

Появляется предположение, что за происходящим стоит некая сила, уже несколько тысяч лет провоцирующая геноцид разумной жизни во Вселенной. Экипажу, состоящему из представителей различных миров, предстоит разгадать загадку и решить проблему. Во второй книге выяснятся источник и причина нависшей над всеми цивилизациями угрозы.

«Третья книга точно будет — цикл изначально задумывался как трилогия, — но пока я даже не знаю названия. Может быть, «Пробой» — ну, что-то на «п» точно. И я еще не знаю, как всё закончится. Этот мир еще открытый, незавершенный для меня самого», — сказал автор в интервью «Известиям».

Лукьяненко добавил, что в этом цикле он представил самый оптимистичный взгляд на будущее Земли, который у него был.

«Если разбираться, это ведь очень хороший мир. Да, границы между странами еще не окончательно стерты, есть какие-то противоречия, но в целом это очень дружелюбная реальность, без войн и значительных конфликтов. А вокруг него раскинулась довольно жестокая Вселенная. И для меня эти книги — в первую очередь попытка исследовать природу агрессии и войны: почему мы воюем, почему убиваем друг друга и есть ли выход из этого круга», — пояснил он.

Совсем же бесконфликтный мир, каким был, например, Мир Полудня братьев Стругацких, прекрасен, но в него, по мнению писателя, не очень верится. «По-моему, сами Стругацкие в конце концов перестали в него верить», — добавил Лукьяненко.

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