Жюри «Голоса 60+» овациями встретило 97-летнего участника

Ветеран Великой отечественной войны Михаил Серебряков выступил на слепых прослушиваниях в шоу «Голос 60+». Он оказался самым взрослым участником проекта.

Михаил Серебряков исполнил песню «Родина», которая впервые была записана в 1930-х годах оркестром Давида Гейгнера в исполнении Леонида Моложатова.

На первых нотах к Серебрякову повернулся Стас Намин, следом одновременно кресла развернули Лайма Вайкуле и Олег Газманов, последним повернулся Валерий Леонтьев. Во время оставшегося выступления Намин и Газманов аплодировали исполнителю стоя.

Михаил Серебряков рассказал членам жюри, что 19 сентября ему исполнится 97 лет. Голос ему достался от матери, которая пела в церковном хоре, а сам он нигде не учился. Наставники восхитились вокалом Серебрякова, отметив, что у него редкий голос.

Когда наступил момент выбрать наставника, на сцену вышел ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Михаил Серебряков сказал, что видит только на один глаз, поэтому не может разглядеть наставников. Нагиев помог ему, рассказав кто есть кто, и ветеран выбрал команду Газманова. Наставник выбежал на сцену, обнял своего подопечного и сказал, что для него гигантская честь поработать с ним.