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Солнечную систему наводнили неизвестные объекты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная группа астрономов подготовила новый каталог объектов Солнечной системы, в нем появился 461 объект, ранее неизвестный науке.

Исследователи изучили данные Dark Energy Survey, сосредоточив свое внимание на внешних слоях нашей Солнечной системы, пишет Science Alert. Почти все новые объекты располагаются за орбитой Нептуна, где очень темно.

До последнего времени в данном районе астрономам были известны порядка 3 тысяч транснептуновых объектов. Теперь этот список существенно пополнился — в первую очередь, благодаря новым инструментам наблюдения.

Примечательно, что Dark Energy Survey первоначально был направлен на изучение сверхновых и скоплений галактик. Полученные данным планировалось использовать для расчета ускорения расширения Вселенной.

Однако собранные данные оказались избыточными, поэтому ученым удалось воспользоваться массивом для поиска новых объектов Солнечной системы. Специалисты рассчитывают, что новое исследование поможет найти таинственную Девятую планету.

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