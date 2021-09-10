Центробанк снова повысил ключевую ставку

Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку еще на 0,25 процентных пункта — с 6,5 до 6,75%, сообщается на сайте регулятора. Это пятое повышение ставки подряд, Центробанк тем самым продолжил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

«С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отмечается в сообщении.

Регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае развития экономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Он может вплотную подобраться к двузначным цифрам.

В августе рост цен в России достиг 6,7% в годовом выражении, приблизившись к пятилетнему рекорду, следует из данных Росстата. По сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,2%, при этом обычно в августе продовольственная инфляция отрицательная либо нулевая.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Низкая ставка делает кредиты Центробанка доступнее для коммерческих банков. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей. Это способствует экономическому росту.

При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Население откладывает потребление, в результате снижается спрос, что замедляет экономический рост и снижает инфляцию.