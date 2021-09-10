НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк снова повысил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку еще на 0,25 процентных пункта — с 6,5 до 6,75%, сообщается на сайте регулятора. Это пятое повышение ставки подряд, Центробанк тем самым продолжил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

«С учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отмечается в сообщении.

Регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае развития экономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Он может вплотную подобраться к двузначным цифрам.

В августе рост цен в России достиг 6,7% в годовом выражении, приблизившись к пятилетнему рекорду, следует из данных Росстата. По сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,2%, при этом обычно в августе продовольственная инфляция отрицательная либо нулевая.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

Низкая ставка делает кредиты Центробанка доступнее для коммерческих банков. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей. Это способствует экономическому росту.

При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Население откладывает потребление, в результате снижается спрос, что замедляет экономический рост и снижает инфляцию.

Еще по теме
Жители России приходят в магазин отдохнуть и развлечься
Регионы Сибири сравнили по ценам на бензин
Visa повысит комиссию за прием карт для супермаркетов
Дерипаска предсказал еще две волны коронавируса
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов
Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске
Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскритиковал отмену лимита на футбольных легионеров
Центробанк снова повысил ключевую ставку
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Нормативы для включения отопления предложили пересмотреть
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
28
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
18
«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто
Sibnet.Ru