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Кокорин признался в любви к пиву и фастфуду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © acffiorentina.com

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что может выпить пива после матчей, также ему нравится фастфуд.

«Люблю пиво. Когда бывает, пью после игр. Не люблю водку», — рассказал Кокорин в интервью пресс-службе «Фиорентины».

Он назвал стереотипом то, что в России все любят водку: «Очевидно, что если вам нравится водка, вы ее пьете, неважно, русский вы или итальянец, но русские не любят пить слишком много водки, употребляют в нормальных количествах».

Кокорин добавил, что в Италии считается нормальным выпить бокал вина за ужином, тогда как в России это встречается редко.

Также футболист признался, что ему нравится фастфуд. «В "Фиорентине" есть специальный человек, составляющий для нас меню, и я стараюсь есть то, что он рекомендует. Конечно, мне нравилось иногда ходить в "Макдоналдс"», — добавил футболист.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» зимой 2021 года. До этого он играл в «Спартаке». За итальянский клуб футболист провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне российский нападающий еще не принимал участие в официальных матчах.

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velam

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Fire and Wasser

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