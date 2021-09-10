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Сериал «Контейнер» о суррогатной матери c Акиньшиной вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Контейнер»

Сериал «Контейнер» рассказывает о молодой женщине в исполнении Оксаны Акиньшиной, которая зарабатывает необычным способом. Лента уже появилась в видеосервисе Wink.

По сюжету 27-летняя Саша — суррогатная мать, она переезжает в особняк к будущим родителям своего ребенка. И поначалу Саше кажется не важным, что они не видят в ней человека, а только лишь «контейнер» с ребенком внутри. Но чем дольше Саша живет в этом доме, тем больше понимает, что его обитатели что-то скрывают. Как и сама Саша.

Сериал «Контейнер» стал единственным российским проектом, который осенью покажут в сериальной программе Цюрихского кинофестиваля.

Зрители могут посмотреть «Контейнер» в Wink. Он доступен в подписке «Start» за 299 рублей.

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