НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов

Источник:
Sibnet.ru
324 2
Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Новосибирск должен быть городом для пешеходов, а не для машин, так на Вокзальной магистрали уберут парковки ради выделенной полосы под автобусы и создадут велодорожки, сообщает пресс-центр мэрии.

«Основной принцип комплексного благоустройства Вокзальной магистрали таков: Новосибирск – для новосибирцев и уже во вторую очередь для автомобилей. Это центр города, нам нужно создавать комфортную среду, чтобы люди могли спокойно гулять, посещать различные заведения», – сказал мэр Анатолий Локоть.

На Вокзальной магистрали на участке от улицы Советской до проспекта Димитрова уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Также ведется установка бордюрных камней и устройство газонов, которые будут разделять тротуары и проезжую часть. Это позволит уйти от ограждений, которые мешают уборке тротуаров и выглядят неэстетично.

На участке от железнодорожного вокзала до площади Ленина планируют организовать выделенные полосы для велосипедистов.

На всем протяжении Вокзальной магистрали будет организована выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта – это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы.

«На участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова парковки ликвидируются полностью. На участке от проспекта Димитрова до улицы Советской парковочные карманы ликвидируются частично», – рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

Еще по теме
«Световые ворота» открыли в Кызыле
Гигантская снежинка в парке у нового ЛДС в Новосибирске станет катком
Один из старейших мостов Новосибирска отремонтируют
Воздушные замки Шойгу, или Зачем в Сибири новые города
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов
Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске
Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Вице-спикер Госдумы заявил о бесполезности органов опеки
Нормативы для включения отопления предложили пересмотреть
КамАЗ прояснил сроки выпуска кроссовера «Кама-1»
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

Fire and Wasser

Если сейчас в какую-нибудь очень популярную выгребную яму ( твитеры, фейсбуки, телеграмы и прочую кучу...
Sibnet.Ru