Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Новосибирск должен быть городом для пешеходов, а не для машин, так на Вокзальной магистрали уберут парковки ради выделенной полосы под автобусы и создадут велодорожки, сообщает пресс-центр мэрии.

«Основной принцип комплексного благоустройства Вокзальной магистрали таков: Новосибирск – для новосибирцев и уже во вторую очередь для автомобилей. Это центр города, нам нужно создавать комфортную среду, чтобы люди могли спокойно гулять, посещать различные заведения», – сказал мэр Анатолий Локоть.

На Вокзальной магистрали на участке от улицы Советской до проспекта Димитрова уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Также ведется установка бордюрных камней и устройство газонов, которые будут разделять тротуары и проезжую часть. Это позволит уйти от ограждений, которые мешают уборке тротуаров и выглядят неэстетично.

На участке от железнодорожного вокзала до площади Ленина планируют организовать выделенные полосы для велосипедистов.

На всем протяжении Вокзальной магистрали будет организована выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта – это предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы.

«На участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова парковки ликвидируются полностью. На участке от проспекта Димитрова до улицы Советской парковочные карманы ликвидируются частично», – рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.