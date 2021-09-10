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Жители России приходят в магазин отдохнуть и развлечься

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 60% россиян заходят в магазины, чтобы порадовать себя, а свои впечатления от удачного шопинга описывают как «веселье», «удовольствие» и даже «отдых», сообщается в исследовании Ромир и Fix Price.

«Полностью на покупки онлайн перешло лишь небольшое число россиян, хотя их доля, конечно, гораздо заметней, чем была до пандемии. Наряду с усилением проникновения онлайн-торговли, офлайн-форматы также демонстрируют развитие: активно улучшается покупательский опыт в магазинах у дома, развивается канал жестких дискаунтеров», — сказала исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.

Наиболее часто любят ходить по магазинам потребители 25-34 лет, а также семьи с детьми — в основном за товарами не первой необходимости, такими как домашний декор или игрушки. А вот не любят посещать в магазины в основном мужчины и молодые потребители в возрасте 18-24 лет.

«Шопинг для российских потребителей — это во многом эмоциональный процесс, и на фоне стагнации реальных доходов поход в магазин остается доступным способом провести досуг и развлечься. Желание порадовать себя небольшими интересными покупками мы видим на примере категорий не первой необходимости: спрос на товары для домашнего уюта и декора, аксессуары и товары для хобби в магазинах нашей сети продолжает расти», — сказал гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

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Экономика #Деньги
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