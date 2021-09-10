Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске

День города начнут отмечать в Омске в эти выходные, 11 и 12 сентября, но мероприятия продлятся неделю – их развели по времени из-за пандемии. На празднике в следующую субботу, 18 сентября, выступит Владимир Пресняков, сообщила администрация города.

В программе Дня города – турнир по силовому экстриму, фестиваль ЗОЖ, концерты и салют. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.

В следующую субботу, 18 сентября, на Соборной площади пройдет праздничный концерт. В 20.00 на нем выступит Владимир Пресняков, а в 21.00 омичей ждет фейерверк.