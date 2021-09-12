Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске

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Турнир «Самый сильный человек города Омска 2021 года» пройдет в воскресенье, 12 сентября, в рамках празднования Дня города на Соборной площади, сообщила городская администрация.
Турнир состоится на Соборной площади в 17.30 по местному времени. «Атлеты из разных городов России встретятся, чтобы выявить самого сильного в своей категории», – говорится в сообщении.
В турнире примут участие спортсмены из Омска, Ельца, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кузнецка, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Новгорода, Курска, Калининграда и Магнитогорска. Они сразятся в пяти упражнениях:
- подъем богатырского бревна (мужчины – 150 килограммов,
женщины – 60 килограммов);
- становая тяга автомобиля для мужчин / становая тяга оси
Аполлона для женщин;
- кантовка покрышки (мужчины – 320 килограммов, женщины – 160
килограммов);
- перенос 400 килограммов богатырского коромысла для мужчин /
фермерская прогулка, 75 килограммов для женщин;
- буксировка автопоезда (для мужчин – 10 тонн) / буксировка автомобиля (для женщин – 4 тонны).