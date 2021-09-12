Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске

Турнир «Самый сильный человек города Омска 2021 года» пройдет в воскресенье, 12 сентября, в рамках празднования Дня города на Соборной площади, сообщила городская администрация.

Турнир состоится на Соборной площади в 17.30 по местному времени. «Атлеты из разных городов России встретятся, чтобы выявить самого сильного в своей категории», – говорится в сообщении.

В турнире примут участие спортсмены из Омска, Ельца, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кузнецка, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Новгорода, Курска, Калининграда и Магнитогорска. Они сразятся в пяти упражнениях: