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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Турнир по силовому экстриму пройдет на Дне города в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Турнир «Самый сильный человек города Омска 2021 года» пройдет в воскресенье, 12 сентября, в рамках празднования Дня города на Соборной площади, сообщила городская администрация.

Турнир состоится на Соборной площади в 17.30 по местному времени. «Атлеты из разных городов России встретятся, чтобы выявить самого сильного в своей категории», – говорится в сообщении.

В турнире примут участие спортсмены из Омска, Ельца, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кузнецка, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Новгорода, Курска, Калининграда и Магнитогорска. Они сразятся в пяти упражнениях:

  • подъем богатырского бревна (мужчины – 150 килограммов, женщины – 60 килограммов);

  • становая тяга автомобиля для мужчин / становая тяга оси Аполлона для женщин;

  • кантовка покрышки (мужчины – 320 килограммов, женщины – 160 килограммов);

  • перенос 400 килограммов богатырского коромысла для мужчин / фермерская прогулка, 75 килограммов для женщин;

  • буксировка автопоезда (для мужчин – 10 тонн) / буксировка автомобиля (для женщин – 4 тонны).

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Омск #Город #Летние виды
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Топ комментариев

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

bombila1

Вот она откуда берётся средняя зарплата в 45 тысяч, наконец то раскрыли, а я то думаю.

Drronum

BMW? А где патриотизм, где гордость за страну? Импортощамешение наконец ? Каждому по "Калине" и по новой...

Uynachalnica

20 лет молчали, а к выборам прорвало...
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