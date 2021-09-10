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КамАЗ прояснил сроки выпуска кроссовера «Кама-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Электрический смарт-кроссовер «Кама-1», разработанный КамАЗом, будет запущен в серию не ранее 2024 года, сообщил глава пресс-службы автопроизводителя Олег Афанасьев.

«Необходимо провести целый цикл испытаний. Это прочностные, скоростные и так далее. Огромная работа, которую необходимо сделать, чтобы получить сертификат на этот автомобиль. Мы рассчитываем, что в течение 2021 и 2022 годов проведем этот цикл испытаний», — цитирует «Российская газета» Афанасьева.

Только после этого можно будет говорить о запуске электромобиля в серию. Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, это произойдет не раньше 2024 года

Предсерийный прототип электромобиля «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Это компактный кроссовер с литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт.

Автомобиль на одной зарядке способен проезжать около 250 километров. Максимальная скорость — 150 километров в час.

Тема: Русские машины
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