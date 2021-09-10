Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х

Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство, совершенное 27 лет назад, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области. Он скрывался в заброшенном поселке под Тюменью.

Преступление произошло в 1994 году на Кавалерийской улице. Пьяный обвиняемый 1968 года рождения поссорился со знакомыми, взял гладкоствольное оружие и выстрелил одному из них в грудь. Мужчина погиб на месте.

«Затем обвиняемый стал стрелять во второго мужчину, однако тот выбежал из дома и скрылся», – сказано в сообщении следствия.

Предполагаемый преступник скрылся. В рамках расследования преступлений прошлых лет в этом году его удалось найти в Тюменской области.

ГУ МВД по Новосибирской области добавило, что мужчина жил в заброшенном поселке, там он работал лесничим. Мужчине предъявили обвинение в убийстве, он предстанет перед судом.