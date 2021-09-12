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Новосибирские синоптики дали прогноз на 10 дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Волны холода и тепла будут сменять друг друга во вторую декаду сентября в Новосибирской области, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По словам синоптика, выходные будут прохладными и дождливыми, усилится ветер. В ночь на понедельник объявлено штормовое предупреждение из-за возможных заморозков.

Во вторник температурный фон начнет повышаться, в среду потеплеет еще сильнее. В целом температура во второй декаде сентября (10-20 числа) будет в пределах нормы: в среднем 8-12 градусов. В течение всей декады ожидаются колебания температур. Максимально может потеплеть до 23 градусов.

«Период без осадков нас ожидает на следующей неделе – вероятнее всего, со среды. Но, к сожалению, к следующим выходным есть шанс опять попасть в волну облачности с дождями», – сказала синоптик.

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Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

bombila1

Вот она откуда берётся средняя зарплата в 45 тысяч, наконец то раскрыли, а я то думаю.

Drronum

BMW? А где патриотизм, где гордость за страну? Импортощамешение наконец ? Каждому по "Калине" и по новой...

Uynachalnica

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