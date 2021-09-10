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Штормовое предупреждение из-за холода объявили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирске и области будут прохладными и дождливыми, в ночь на понедельник объявлено штормовое предупреждение по заморозкам, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сегодня достаточно хорошая погода относительно вчерашней, но западные районы нашей области уже прикрыты плотной фронтальной облачностью. Завтра в течение дня территория Новосибирской области будет под влиянием облачности, ожидаются дожди», – рассказала синоптик.

В субботу ночью будет 5-10, днем – 12-17 градусов. Усилится ветер, в субботу и воскресенье его скорость в порывах будет достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье синоптики ждут прохождения волны холода. Ночью в Новосибирской области будет 1-6, днем – 6-11 градусов. Осадки не прекратятся.

«В ночь на понедельник синоптики выпустили штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки до минус 2 градусов», – добавила собеседница.

Ночные температуры в регионе будут не выше 2-7 градусов. Днем потеплеет до 9-14 градусов, сохранится сильный ветер, но дожди ослабнут.

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