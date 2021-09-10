Студенты помогли Агафье Лыковой подготовиться к зиме. ВИДЕО

Добровольцы Российского технологического университета МИРЭА в экспедиции в Хакасию на заимку Агафьи Лыковой заготовили дрова и сено на зиму, об этом они сняли видео.

В августе студенты помогали Агафье Карповне подготовиться к зиме. В числе самых важных дел — заготовка дров на зиму. Ребята напилили поваленные весенним наводнением деревья, накололи дрова, перенесли их из тайги.

«Помогли в заготовке сена для домашних животных: скосили траву и уложили ее на просушку и сделали еще не мало добрых дел. Ребята остались под глубоким впечатлением от пребывания в тайге и знакомства с Агафьей», — говорится в описании к видео.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.



