Зеленский посчитал возможной войну России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы «наибольшей ошибкой».

В ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть».

В то же время Зеленский отметил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», — цитирует ТАСС украинского лидера.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Украины сейчас абсолютно ненормальны и неестественны. «Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — подчеркнул он.