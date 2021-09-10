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Зеленский посчитал возможной войну России и Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы «наибольшей ошибкой».

В ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть».

В то же время Зеленский отметил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», — цитирует ТАСС украинского лидера.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Украины сейчас абсолютно ненормальны и неестественны. «Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — подчеркнул он.

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pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Гроза10

Сегодня по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" утром взошло солнце. Не благодарите! Все ради...

djstanislove

После выборов вернут кормушку на место...

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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