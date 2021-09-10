Медведь в Кузбассе задрал грибника

Тело грибника обнаружено в лесу в Мариинском районе Кемеровской области, мужчина стал жертвой медведя, сообщило СУ СК РФ по региону в пятницу.

По данным следствия, 50-летний мужчина ушел в лес за грибами. Домой он не вернулся, поэтому его жена обратилась в полицию.

Его тело было обнаружено в лесном массиве. По характеру травм сделан вывод, что на мужчину напал медведь. При этом полицейские, осматривавшие место происшествия, неоднократно использовали табельное оружие, чтобы отпугнуть бродившего поблизости зверя.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, ЧП произошло в районе поселка Пихтовка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.