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МакSим заинтриговала фанатов цифровым релизом песни «Заведи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimsinger, vk.com/maksimsinger

Певица МакSим выпустила на цифровых площадках песню «Заведи», которую исполняла на концертах еще в 2006 году. Премьера старой песни в Сети заинтриговала поклонников певицы.

В официальной группе певицы во «ВКонтакте» поклонники написали в комментариях, что премьера «Заведи» в Сети определенно что-то значит. Они предполагают, что певица вскоре выпустит в свет альбом из старых песен, премьеры которых по тем или иным причинам не состоялись на музыкальных цифровых площадках ранее.

МакSим в своих интервью говорила, что у нее действительно накопилось много музыкального материала, которого хватит на несколько альбомов.

Песня «Заведи» стала одной из первых композиций МакSим. Она должна была войти в альбом «Трудный возраст», но вышла в записи только на концертном DVD «Трудный возраст. Первый концерт в Москве». Также трек был размещен на пиратских кассетах группы «t.A.T.u», из-за чего слушатели считают, что песня принадлежит дуэту, а не МакSим.

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