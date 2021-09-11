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Поединок россиянина Беспутина с мексиканцем состоится в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация бокса России

Российский боксер Александр Беспутин в субботу в Красноярске встретится с Маурисио Пинтором из Мексики, на кону этого поединка будет стоять пояс WBC Peace в полусреднем весе, сообщает Федерация бокса России.

Титульный бой Александра Беспутина и Маурисио Пинтора пройдет во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Всего красноярцам представят 10 зрелищных боксерских поединков. Мероприятие проводится при поддержке «Норникеля».

Для Беспутина этот поединок станет вторым на территории России на профессиональном ринге. Причем боксер впервые выступит в Красноярске. Именно за Красноярский край по ходу своей карьеры в олимпийском боксе и выступал серебряный призер Европейских игр-2015 и чемпион Европы-2013 Беспутин.

«Для меня этот поединок особенный, потому что боксирую в России, в Красноярске. Для меня это лучший город на земле. Нахожусь в приятном предвкушении от предстоящего боя. Благодарю руководство Красноярского края и Федерации бокса России за возможность выйти на ринг в самом любимом для меня городе», — сказал Беспутин.

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Красноярск #Единоборства
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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))
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