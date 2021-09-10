Батальон на БМД-4М впервые десантируют на учениях «Запад-2021»

Воздушно-десантные войска впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М на российско-белорусских учениях «Запад-2021», сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

БМД-4М будут десантироваться с парашютно-бесплатформенными системами, которые позволят быстро перевести технику в боевое положение после приземления.

«Всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 300 военнослужащих и 30 единиц современных БМД-4М, после чего десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований», — уточнили в Минобороны.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.