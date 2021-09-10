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Ночные заморозки ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туманы и ночные заморозки ожидаются в Забайкальском крае в выходные, днем воздух будет прогреваться до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр Забайкальского края.

«11 сентября местами дожди. Утром при прояснении туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура ночью — 3-8 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется 15-20 градусов, при облачности ожидается 10-15 градусов тепла.

В воскресенье ожидаются местами дожди. Утром при прояснении туман. Ветер ожидается северо-западный со скоростью до 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью 4-9 градусов тепла, местами до 1 градуса мороза. Днем ожидается 14-19 градусов, при облачности до 9-14 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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