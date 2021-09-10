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Иркутские власти заявили о готовности провести Дельфийские игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Иркутская область выступит с инициативой провести на своей территории Дельфийские игры в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Мы подготовим письмо с предложением провести Дельфийские игры 2024 года на территории Иркутской области. Это, несомненно, потребует больших усилий, тщательной подготовки материально-технической базы, чтобы всё прошло на самом высоком уровне», – цитирует Кобзева пресс-служба областного правительства.

Дельфийские игры – соревнования молодых деятелей искусства, проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другие).

Юбилейные Двадцатые молодежные Дельфийские игры России состоялись в Перми. Награды на них получили 14 представителей Иркутской области.

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