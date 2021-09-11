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Сибирский фестиваль бега пройдет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сибирский фестиваль бега

Сибирский фестиваль бега пройдет в субботу в Новосибирске без зрителей, для проведения мероприятия Красный проспект будет перекрыт для машин с 07.00 до 18.00, сообщает пресс-центр мэрии города.

Первыми на старт выйдут женщины – забег на дистанцию 21,1 километра начнется в 10.00. Мужчины стартуют через восемь минут – в 10.08. Как и в прошлом году, массовые дистанции для детей отменены в связи противоэпидемиологическими мерами.

В 10.10 – начинается корпоративная эстафета. Она проходит по основному маршруту полумарафона. Для участников дистанция делится на пять частей, каждый этап – 4,2 километра. Каждый член команды пробегает только один этап, передавая эстафету другому участнику команды. Команда состоит из пяти человек (как мужчин, так и женщин). Участие в забеге – с 16 лет. 

Старт и финиш полумарафона – на Красном проспекте у выхода из метро в сторону Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.

Впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году и состоялся он на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега соревнование проходит на Красном проспекте.

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