Регионы Сибири сравнили по ценам на бензин

Самые высокие цены в Сибири на бензин в августе оказались в Туве и Иркутской области, а самые низкие — в Республике Алтай, сообщается на сайте Новосибирскстата.

Самые высокие цены на автомобильный бензин марок АИ-92 (49 рублей) и АИ-95 (51,19 рубля) зафиксированы в Республике Тыва, бензин марки АИ-98 (59,47 рубля) – в Иркутской области.

В Новосибирской области стоимость бензина также высокая — АИ-92 (45,46), АИ-95 (48,55) и АИ-98 (57,33). А в Республике Алтай цена на бензин одни из самых низких в Сибири — АИ-92 (45,8 рубля), АИ-95 (48,09) и АИ-98 (53,24).

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин недавно заявил, что розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было механизма сдерживания цен.