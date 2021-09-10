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Регионы Сибири сравнили по ценам на бензин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Самые высокие цены в Сибири на бензин в августе оказались в Туве и Иркутской области, а самые низкие — в Республике Алтай, сообщается на сайте Новосибирскстата.

Самые высокие цены на автомобильный бензин марок АИ-92 (49 рублей) и АИ-95 (51,19 рубля) зафиксированы в Республике Тыва, бензин марки АИ-98 (59,47 рубля) – в Иркутской области.

В Новосибирской области стоимость бензина также высокая — АИ-92 (45,46), АИ-95 (48,55) и АИ-98 (57,33). А в Республике Алтай цена на бензин одни из самых низких в Сибири — АИ-92 (45,8 рубля), АИ-95 (48,09) и АИ-98 (53,24).

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин недавно заявил, что розничные цены на бензин в РФ были бы на 12-13 рублей выше, если бы не было механизма сдерживания цен.

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