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Пухляш из Little Big рассказал о неудачном общении с Еленой Малышевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dimakrasilove, instagram.com/dimakrasilove

Танцор Дмитрий Красилов, прославившийся как пухляш из клипа Little Big, однажды попал на программу «Жить здорово» к Елене Малышевой, но визит закончился разочарованием.

По словам Красилова, он был у Малышевой два раза. Впервые, до того, как прославился, он был простым зрителем в зале. А второй раз Малышева пригласила его сама. Как думал танцор, его позвали в качестве интересного персонажа, но все оказалось иначе.

«Мне просто красиво и наглядно сказали: "Ты жирный, вот и живи с этим". Но если что, у нас есть клиника», — сказал Красилов в интервью программы «Алена, блин!»

Дмитрий Красилов решил, что больше не будет так бездумно принимать предложения об участии в каких-либо программах, когда не знает тему. Общаться с Малышевой у него желания больше нет.

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